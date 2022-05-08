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طيران الجيش العراقي يقتل مدنيين اثنين بـ"الخطأ" في صحراء نينوى (فيديو وصور)

Category: أمـن

Date: 2022-05-08T16:23:07+0000
طيران الجيش العراقي يقتل مدنيين اثنين بـ"الخطأ" في صحراء نينوى (فيديو وصور)

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في نينوى، يوم الاحد، بأن طيران الجيش العراقي قتل مدنيين اثنين بالخطأ، أثناء تمشيط صحراء المحافظة بحثاً على إرهابيين، فيما أكد ذوو الضحيتين أنهما لا علاقة لهما بالتنظيمات الإرهابية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدنيين اثنين من رعاة الإبل كانا يستقلان عجلة ويبحثان عن مصادر المياه في منطقة الجزيرة بمحافظة نينوى، إلا أن طيران الجيش استهدفهما بضربة جوية، ما أدى إلى مقتلهما".

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت أمس السبت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها قتلت اثنين من "الإرهابيين" بضربة جوية في قاطع عمليات غرب نينوى.

بدوره قال صعب العليج الشمري، ابن عم الضحيتين، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "الضحيتين هما فارس وعويد من ابناء قبيلة شمر، كانا يبحثان عن الماء لقطعان الإبل واستهدفتهما طائرة هليكوبتر تابعة لطيران الجيش".

وأوضح أن "الضحيتين عندما شاهدا الطائرة ترجلا من العجلة وقاما بخلع ملابسهما في إشارة للطيار بأنهما مدنيين، لكنه استهدفهما مما ادى الى مقتل عويد على الفور وبقي فارس ينازع الموت حتى صباح اليوم حيث وصلت قوة عسكرية إلى موقع الحادث ووجدته على قيد الحياة لكنه توفي بعد ذلك متأثراً بجروحه".

وبين الشمري "لم نعرف بالحادث إلا من خلال نشر مقطع فيديو للضربة الجوية فتعرفنا عليهما من العجلة ولم نكن لنعلم أساساً بما حدث لهما لولا مقطع الفيديو الذي انتشر".

وأشار مراسلنا إلى أن ذوي الضحيتين والعشرات من أقاربهما توجهوا إلى دائرة الطب العدلي في مدينة الموصل لتشييعهما إلى مثواهما الأخير.

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