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الـ:أف 16 العراقية تستهدف انفاقا لتنظيم داعش جنوبي الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-05-16T10:15:04+0000
الـ:أف 16 العراقية تستهدف انفاقا لتنظيم داعش جنوبي الموصل

شفق نيوز/ اطلقت القوات العراقية، يوم الاحد، عملية عسكرية في عدة مناطق جنوبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن عملية عسكرية انطلقت في عدة مناطق ضمن ناحية حمام العليل الواقعة جنوب الموصل، مشيرا إلى أن من بين هذه المناطق التي شملتها العمليات العسكرية منطقتي عين شلهوب والمنكار.

واضاف المصدر؛ أن القوات المشاركة في العملية تشكلت من جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي الفرقة السادسة عشر، بإسناد طائرات الـ: اف 16 العراقية التي استهدفت عدة انفاق بضربات صاروخية، لافتا إلى أن العملية مستمرة حتى الان، وهنالك اهداف اخرى ستكون ضمن أجندة القطعات المشاركة في هذه العملية في الساعات القادمة.

من جهتها؛ أكدت خلية الإعلام الأمني، انطلاق العملية العسكرية.

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت طائرات F16 القوة الجوية سلسلة من الضربات الجوية جنوب غربي حمام العليل".

وبين أن الطائرات "استهدفت خلالها أنفاق كان يستخدمها عناصر داعش الارهابي في عملياتهم ضد قواتنا الأمنية".

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