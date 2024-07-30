طيران الجيش العراقي يتسلم 7 طائرات امريكية من نوع (Bell 505)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة طيران الجيش العراقي، يوم الثلاثاء، تسلّم 7 طائرات من الجانب الأمريكي من نوع (Bell 505).

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ذلك جاء ضمن العقود المعدة مسبقاً لغرض مواكبة التطور الحاصل في مجال التدريب وبحضور ممثل القائد العام للقوات المسلحة، وقائد القوة الجوية، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع، والملحق العسكري الأمريكي وممثل شركة Bell".

وأكد قائد طيران الجيش اللواء الطيار الركن محمد عبد الكريم عوفي، بحسب البيان أن "هذه الدفعة سيكون لها الأثر الكبير والواضح في تحديث وتحسين منظومة التدريب بطائرات حديثة، إلى جانب إعداد طيارين أكْفاء قادرين على حماية سماء العراق من أي اعتداء، فضلاً عن تنفيذ الواجبات بكفاءة وقدرة عالية".

وأشار الملحق العسكري الأمريكي الجنرال بير الى أن "تسليم هذهِ الطائرات خطوةٍ تعدُ الأولى من نوعها من أجل تعزيز قدرات وإمكانات القيادة وتدريب الطيارين وفقَ خطط طموحة وحديثة متقدمة في هذا المجال".

ولفتت وزارة الدفاع الى أن "استلام هذه الدفعة من الطائرات يمثل خطوة مهمة وإضافة نوعية جديدة ضمن التدريب الأساسي لسلاح طيران الجيش العراقي".

وبيل 505 جيت رينجر اكس (بالإنجليزية: Bell 505 Jet Ranger X)‏ هي مروحية خفيفة أنتجت في الولايات المتحدة. من صناعة شركة بيل للمروحيات. كان أول طيران لها في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. وسعر الطائرة الواحدة منها هو 1.07 مليون دولار.