طيران التحالف الدولي يستهدف كهفا يتحصن فيه عناصر داعش في جبال مكحول

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، عن قيام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربة جوية على كهف يتحصن فيه عناصر تنظيم داعش.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني، تفيد بوجود خلية إرهابية في سلسلة جبال مكحول، وبتنسيق ومتابعة مع قيادة العمليات المشتركة ، نفذ طيران التحالف الدولي فجر هذا اليوم ضربة جوية استهدف خلالها إحدى الكهوف الموجودة داخل السلسلة الجبلية".

وأضاف البيان؛ أنه "سيتم إعلان اعداد القتلى من العناصر الإرهابية بعد وصول القوات الامنية الى المكان المستهدف".