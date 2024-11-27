طوق عسكري تركي على منطقة عراقية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء، تشكيل طوق عسكري على منطقة قالت أنها تقع تحت سيطرة حزب العمال الكوردستاني شمالي العراق.

وذكرت الوزارة بمنشور على منصة "إكس" أن الجنود أحكموا الطوق على منطقة الزاب التي يُسيطر عليها العماليون"، مؤكدة عزمها على "القضاء على حزب العمال من مصدره بعمليات نوعية وسريعة ومتواصلة".

وتنفذ تركيا عمليات ضد حزب العمال الكوردستاني الذي تقول إنه يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول عدة في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.