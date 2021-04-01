طمعا بـ"التكتك".. شاب ينجو من الموت باعجوبة بعد نحره

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى الخميس بنجاة شاب من الموت بأعجوبة بعد تعرضه لعدة طعنات بسكاكين من قبل اصدقائه في ناحية بني سعد 18 كم جنوب غرب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان اثنين من الشباب هاجما صاحب "تكتك" يبلغ من العمر 21 عاما وسرقا العجلة ولاذا بالفرار، ليتبين فينا بعد انهما صديقيه.

واضاف" ان الشابين حاولا نحر صاحب التكتك الا انه نجا من الموت باعجوبة ويرقد حاليا في مستشفى بعقوبة وان الاجهزة الامنية وخلال عمليات التحري والملاحقة استطاعت القبض على احد الشخصين وتواصل البحث عن الشخص الثاني".

وتشهد ديالى ومحافظات اخرى تصاعدا بمعدل الجريمة المنظمة والنادرة خاصة في اوساط الشباب لاسباب متعددة ابرزها تعاطي المخدرات او العوز المادي او امراض نفسية اخرى.