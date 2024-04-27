طمعاً بالمال.. "مراهق" يقتل شقيقه غربي الموصل

شفق نيوز/ تمكنت شرطة نينوى، مساء السبت، من اكتشاف جريمة قتل، أكدت فيها ان الجاني والضحية أشقاء وان طمعاً بمبلغ مالي كان السبب وراء ارتكاب الجريمة.

وقال مصدر امني في شرطة نينوى، لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة اعتقلت متهماً لم يبلغ بعد سن الـ18 عاماً، قام بقتل شقيقه بعمر 20 عاماً، باطلاق نار من مسدس داخل منزلهم في تل الرمان غربي الموصل".

وأوضح المصدر أن "الشرطة تلقت بلاغاً صباحاً اليوم بمقتل شاب بطلقة نارية في الرأس، وأن البلاغ كان من شقيقه لأنهما كانا في المنزل لوحدهما".

وبين المصدر أن "لجنة تحقيقية تشكلت برئاسة العميد صهيب أحمد، مدير شرطة ام الربيعين، أفضت لإدانة شقيق الضحية بعد التعمق بالتحقيق ومواجهته بالأدلة والقرائن".

ولفت المصدر إلى أن "اللجنة ضبطت المسدس الذي استخدم بالجريمة والذي استخدمه الجاني بالحادث، ومن ثم قام بدفنه قرب المنزل، واعترف ان الحادثة كانت طمعاً بمبلغ مالي يقدر بعشرة ملايين دينار، فضلاً عن مشاكل عائلية بين الأخوين".

واكد المصدر ان "القضاء العراقي قرر توقيف المتهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لاكمال التحقيق بالحادثة".