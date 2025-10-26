أُطلق سراحه بقانون العفو.. كمين محكم يطيح بتجار آثار في بابل

شفق نيوز- بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، مساء اليوم الأحد، اعتقال تاجر آثار قادماً من محافظة ذي قار، إثر عملية مشتركة.

وذكر إعلام القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وبإسناد من الاستخبارات ومركز شرطة الفيحاء تمكنت من الإطاحة بمتهم امتهن الإتجار بالآثار".

وأضاف البيان، أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود شخص من محافظة ذي قار يقوم بعرض قطع أثرية للبيع، حيث تم استدراجه إلى مركز مدينة الحلة وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، جرى نصب كمين محكم في شارع 40".

وأشار إلى "تمكن القوة من القبض على المتهم بالجرم المشهود أثناء محاولته بيع 15 قطعة أثرية مختلفة الأنواع والأشكال، مقابل مبلغ مالي قدره 100 ألف دولار أميركي".

ووفقاً للبيان، فقد تبين أن المتهم كان محكوماً بالسجن لمدة 34 عاماً بتهمة الخطف في سجن الحوت، وقد أُطلق سراحه قبل شهرين بموجب قانون العفو العام، مبيناً أن "المتهم اعترف أيضاً بأن مصدر القطع الأثرية هو موقع أثري يُعرف باسم (الإيشان) ضمن قضاء الغراف في محافظة ذي قار، جرى نبشه من قبل أحد شركائه الذي كان موقوفاً معه سابقاً في السجن ذاته".