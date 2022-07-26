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طلب 100 الف دولار .. اعتقال مبتز الكتروني هدد رجلاً بنشر صور وفديوات عائلته في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-07-26T08:09:04+0000
طلب 100 الف دولار .. اعتقال مبتز الكتروني هدد رجلاً بنشر صور وفديوات عائلته في بغداد

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال مبتز الكتروني هدد بنشر صور ومقاطع فيديو لأسرته مقابل الحصول على 100 الف دولار.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز أحد المواطنين إلكترونياً وتهديده بنشر صور ومقاطع فيديو لعائلته إذا لم يدفع له مبلغ من المال قدره (مئة ألف دولار أمريكي) على شكل دفعات".

وأضافت الوكالة أن "عملية القبض تمت بعد أن استنجد المشتكي بمفارز مكتب المنصور لمكافحة الإجرام حول تعرضه لابتزاز إلكتروني من قبل شخص مجهول بعد أن قام باختراق صفحته الشخصية".

وتابع البيان أنه "ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير أثمر التوصل إلى المتهم حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود".

ولفت البيان الى أن المتهم "أعترف بقيامه بابتزاز المشتكي بنشر صور عائلته ومساومته مقابل مبالغ مالية"، ودونت أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وتم عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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