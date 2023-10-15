"طلب منها ممارسة الجنس والمال" .. اعتقال ضابط ابتَزَّ امرأة في محافظة عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بإلقاء القبض على ضابط في وزارة الداخلية العراقية منسوب إلى شرطة محافظة صلاح الدين بتهمة ابتزاز امرأة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية خلال نصب كمين محكم تمكنت من إلقاء القبض على ضابط برتبة عميد منسوب الى شرطة صلاح الدين اقدم على ابتزاز مشتكية وطلب منها ممارسة الجنس، وتهديدها بنشر صورها، مبينا أن المتهم طلب من الضحية ايضا مبلغاً مالياً قدره ثلاثة ملايين دينار عراقي.

وأضاف أن عملية القبض تمت بعد اتفاق فريق العمل مع المشتكية، وبعد قيام العميد بلقاء المشتكية وصعودها معه السيارة وسلمته المبلغ المالية، مشيرا إلى أنه تم القبض عليه بالجرم المشهود.