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طلباً للثأر.. خلافات عشائرية تنهي حياة شاب ثلاثيني في البصرة

Category: أمـن

Date: 2021-03-23T13:14:38+0000
طلباً للثأر.. خلافات عشائرية تنهي حياة شاب ثلاثيني في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بقضاء الزبير في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب بسبب خلافات عشائرية سابقة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "نزاعا عشائرياً وقع بقضاء الگرمة وانتهى بحدود قضاء الزبير بين عشيرتي (الحمادنة والعفارنة) نتيجة خلافات قتل سابقة بينهم".

وأشار إلى أن "أفرادا من عشيرة العفارنة لاحقوا شابا من عشيرة الحمادنة بعد انتهاء النزاع وقتلوه قرب (جسر الطوب)"، لافتا إلى أن "المجنى عليه في الثلاثينات من عمره".

وأكد ان "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

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