إطلاق أول منصة عراقية مختصة بـ"الأمن السيبراني"

شفق نيوز/ كشف جهاز الأمن العراقي، يوم الجمعة، عن إطلاق أول منصة عراقية مختصة بخدمات الأمن السيبراني.

وقال المتحدث باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المنصة حملت اسم ( أمان) وهي تُعنى بفحص الملفات والروابط قبل استخدامها والتأكد من خلوها من أي برامج خبيثة".

وبحسب البيان، تتيح منصة (أمان) للمستخدمين إمكانية التعرف على ما إذا كانت حاسباتهم مخترقة أم محمية، وأن عملية إطلاق المنصة (بنسختها التجريبية) جاءت بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب 2024.