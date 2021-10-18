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فيديو.. إطلاق نار وقطع طريق قرب كلية الفارابي في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-10-18T20:28:36+0000
فيديو.. إطلاق نار وقطع طريق قرب كلية الفارابي في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بإطلاق نار وقطع طريق مساء يوم الاثنين قرب كلية الفارابي بالعاصمة بغداد، ما استدعى تدخل قوات الأمن التي اعتقلت عددا من الأشخاص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة وقعت بين صاحب كلية الفارابي والمؤجر مالك الأرض تطورت الى اطلاق النار وقطع الطريق ضمن منطقة الدورة".

وأضاف أن قوات الأمن تدخلت على الفور واعتقلت ثلاثة اشخاص من مطلقي العيارات النارية.

وأوضح المصدر أن "هذه الواقعة تكررت اكثر من مرة، وفي المرة الاخيرة طلب صاحب الكلية بتوفير حماية للجامعة بسبب ديون متراكمة، حيث يطالب المؤجر بإخلاء المكان.

وأشار إلى أن "المؤجر جلب معه آليات لإزالة مبنى الكلية، إلا أن القوات الامنية وشرطة بغداد/ الدورة تدخلت بشكل فوري، وألقت القبض على كافة اطراف المشاجرة".

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