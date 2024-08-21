إطلاق نار واعتقالات بين فصيل في الحشد والجيش العراقي في كربلاء

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الخميس، بحدوث إطلاق نار بين عناصر من "جند الإمام" واخرى في الجيش العراقي في محافظة كربلاء.

وكتائب جند الامام هي إحدى الفصائل المسلحة المنضوية تحت هيئة الحشد الشعبي، ويرأسها وزير العمل احمد الاسدي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شجاراً تطور إلى إطلاق نار من قبل عناصر الفصيل بإتجاه الجيش العراقي، الأمر الذي دفع بقوة خاصة من الأمن والحشد الشعبي إلى موقع الحادث واعتقال ستة عناصر من "جند الإمام"، والسيطرة على الوضع.

وتشهد كربلاء اجراءات أمنية مشددة في الأيام التي تسبق زيارة الأربعينية وأثناءها، حيث تنتشر قوات الأمن العراقية بصنوفها بكثافة في المدينة وحولها، وتقوم بتنفيذ عمليات تفتيش ومراقبة للطرق التي يسلكها الزوار، وذلك لتأمين الحشود وحمايتها من أي تهديدات محتملة.