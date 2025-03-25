إطلاق نار في "كراج النهضة" ببغداد بسبب خلاف على دور العجلات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوقوع اصابات نتيجة إطلاق نار في "كراج النهضة" وسط بغداد بسبب خلاف على دور عجلات الأجرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شخصًا وشقيقه فتحا نيران أسلحتهم باتجاه عجلة مدنية داخل كراج النهضة وسط العاصمة بغداد، ما أسفر عن إصابة صاحب المركبة بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، فيما لاذ الجناة بالفرار.

وأشار المصدر إلى أن الحادث جاء نتيجة خلاف بين الجناة والمصاب على دور خط العجلات (السره).