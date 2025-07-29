إطلاق نار في بغداد والإطاحة بعصابة لسرقة "زبائن المصارف" بصلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين/ بغداد

أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، القبض على عصابة متخصصة بسرقة "زبائن المصارف" في المحافظة، يأتي ذلك في وقت سجلت فيه بغداد حادثة إطلاق نار.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد ورود إخبار من أحد المواطنين بتعرضه لجريمة سرقة أثناء استلام حقوقه المالية البالغة 36 مليون دينار عراقي من أحد المصارف في محافظة صلاح الدين، تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة المحافظة لمتابعة المتهمين، حيث تبين إنهما يتنقلان بين ثلاث محافظات (صلاح الدين - كركوك - الموصل)".

وأضاف "من خلال المتابعة المكثفة على مدار يومين، وبعملية أمنية اتسمت بالدقة والسرعة تمكن فريق العمل من التوصل إلى العجلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتحديد مكان تحركها، والقبض على متهمين اثنين من أرباب السوابق، وضبط كل ما له مساس بالجريمة خلال مدة قياسية لم تتجاوز 48 ساعة، حيث تم تدوين أقوالهما بالاعتراف وإحالتهما إلى المحاكم لينالا جزاءهما العادل".

وعلى صعيد ذي صلة، كشف مصدر أمني تفاصيل حدوث إطلاق نار بين القوات الأمنية وعجلة مجهولة نوع "فورد" سوداء اللون في منطقة الشعلة باتجاة سريع التاجي ببغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عجلة عليها إشارة حجز لم يمتثل صاحبها لأمر القوات الأمنية بالتوقف، وتم إطلاق النار في الفضاء وتعقبها والقبض على صاحبها مع ضبط العجلة، دون حادث يذكر".