إطلاق نار في المنطقة الخضراء بعد رصد طائرة مسيّرة وإسقاطها

شفق نيوز- بغداد

شهدت المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فجر الاربعاء، إطلاق نار عقب رصد طائرة مسيّرة.

وقال رئيس خلية الاعلام الامني الفريق سعد معن في تصريح مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم رصد طائرة درون صغيرة فوق المنطقة الخضراء من قبل القوات الماسكة، وتم التعامل معها دون وقوع أضرار أو خسائر.

ويأتي الحادث وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد، ولا سيما داخل المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية بخاصة مع اطلاق السلطات العراقية حملة لمكافحة الفساد واعتقال مسؤولين.