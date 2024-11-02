إطلاق نار على مضيف أحد وجهاء بغداد ووفاة نزيلة في تسفيرات ميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، مساء السبت، بتعرض مضيف أحد وجهاء اليوسفية في بغداد، لإطلاق نار، فيما لقيت إحد النزيلات في سجن تسفيرات العمارة حتفها وسط ظروف غامضة.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "3 مسلحين أحدهم منتسب في جهاز مكافحة الإرهاب، هاجموا على مضيف أحد شيوخ ووجهاء ناحية اليوسفية ضمن منطقة بئر الحمام، وجرى تطويق المنطقة والقبض عليهم دون إصابات تذكر".

وفي ميسان، ذكر مصدر آخر، للوكالة، أن "إحدى النزيلات الموقوفة بشعبة التسفيرات في العمارة، توفيت نتيجة تدهور حالتها الصحية"، لافتاً إلى أن "المتوفية موقوفة وفق احكام الاتجار بالبشر".