إطلاق نار على صيدلانية في ميسان لرفضها صرف أدوية محظورة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بأن صاحبة صيدلية أُصيبت بجروح خطرة إثر إطلاق نار داخل محل عملها في منطقة الماجدية وسط محافظة ميسان.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع بعد وقوع شجار بين صاحبة الصيدلية وأربعة أشخاص، على خلفية رفضها بيع أدوية تحتوي على مسكنات قوية دون وصفة طبية.

وأشار إلى أن المتهمين أطلقوا النار على الضحية قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق في الحادث وتعقب الجناة.

ويمنع القانون العراقي بيع الأدوية المخدّرة وشديدة التأثير إلا بموجب وصفة طبية رسمية معتمدة من طبيب مختص، وفقاً لقوانين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.