إطلاق نار بين ضابط وعدة أشخاص على خلفية "ثأر عشائري" في نينوى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، بحصول تبادل إطلاق نار بين ضابط وعدة أشخاص على خلفية "ثأر عشائري" في الجانب الايسر من مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تبادل إطلاق نار حصل بين ضابط في خلية الصقور الاستخبارية واشخاصاً آخرين على خلفية ثأر عشائري"، مبيناً أن "الحادث وقع بعد ظهر اليوم امام مطعم مشهور في الجانب الايسر من مدينة الموصل".

وأضاف المصدر، أن "الطرفين اشتبكا باسلحة خفيفة (مسدسات) عند مرآب وقوف السيارات ما أدى إلى أضرار مادية بعجلات أحد الزبائن قبل ان يلوذ المنفذون بالفرار".

وتابع المصدر ان الشرطة "فتحت تحقيقاً بالحادث واستعانت بتسجيلات كاميرات المراقبة للمطعم".