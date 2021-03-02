إطلاق عملية أمنية- عسكرية في أبرز معاقل القاعدة وداعش في العراق

شفق نيوز/ أطلقت القوات الأمنية والعسكرية العراقية، الثلاثاء، عملية جنوبي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى لتعقب خلايا تنظيم داعش.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن العملية انطلقت من محورين في قاطع جنوب ناحية بهرز 10كم جنوب بعقوبة بمشاركة قطعات من الشرطة والجيش واسناد من الطيران الحربي.

وتأتي العملية بعد تعرض من قبل تنظيم داعش على قرى في بهرز بقذائف الهاون بالاضافة الى استهداف رعاة اغنام.

وبهذا الخصوص حذر مواطنون من عودة مسلسل النزوح الى مناطق زراعية في مدينة بهرز.

ونقل مواطنون لوكالة شفق نيوز، ان تعرض قراهم امس الاثنين لهجمات بـ نحو 13 قذيفة هاون الى جانب النشاطات الارهابية المريبة الاخيرة تنذر بعودة عمليات النزوح التي شهدت مناطق ديالى أبان العنف الطائفي الممتد بين اعوام 2005- 2007.

وتعد مناطق جنوبي ناحية بهرز بداية لانطلاق تنظيم القاعدة بعد سقوط النظام السابق بعام او عامين كما تعتبر المنطلق الأول لهجمات القتل والتهجير الطائفي.

"تحذيرات ومخاوف النزوح واردة وقائمة في مناطق جنوبي بهرز في حال عدم احتواء خطر داعش في تلك المناطق وتأمين القرى الزراعية وتعزيز التواجد الامني"، بحسب مدير بهرز نزار اللهيبي.