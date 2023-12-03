إطلاق صواريخ من ناحية ربيعة غرب الموصل تجاه الأراضي السورية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإطلاق صواريخ من ناحية ربيعة غرب الموصل تجاه الأراضي السورية، في وقت أشارت فيه تقارير إلى استهداف قاعدة أمريكية في سوريا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نحو 6 صواريخ أطلقت من اطراف ناحية ربيعة باتجاه الأراضي السورية، ويرجح استهدافها للقواعد العسكرية الامريكية في الاراضي السورية".

ولفت المصدر إلى ان "الصواريخ كانت منصوبة على عجلة حوضية لنقل الماء".

من جانبها، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الأحد، استهداف قاعدة أمريكية شمال شرق سوريا بـ"رشقة صاروخية".

وذكر بيان لـ"المقاومة"، أنه "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة ، استهدف مجاهدونا، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي "خراب الجير" شمال شرق سوريا، برشقة صاروخية كبيرة ، وأصابت أهدافها بشكل مباشر".

في السياق، أفادت قناة "الميادين" المقربة من فصائل "المقاومة"، بسماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة التحالف الدولي في مطار خراب الجير شمال الحسكة.

ونقتل الميادين عن مصادر ، قولها، إن "فصائل المقاومة استهدفت بـ7 قذائف صاروخية مطار خراب الجير دون معلومات عن حجم الخسائر".

وتابعت أن "الاستهداف تم بعد ساعات من هبوط طائرات شحن عسكرية داخل القاعدة تحمل معدات وأسلحة لوجستية إلى القواعد الأميركية في سوريا".