إطلاق صفارات الإنذار في السفارة الاميريكية ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بإطلاق صفارات الإنذار يوم الأربعاء من السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء أطلقت صفارات الإنذار خلال ممارسة أمنية تدريبية".

وتوقفت الهجمات الصاروخية على السفارة الأمريكية الشهر الماضي إثر إعلان "المقاومة العراقية" هدنة مشروطة في أعقاب تهديدات واشنطن بإغلاق سفارتها ببغداد واحتمال فرض عقوبات على العراق.

وقبل ذلك شن مجهولون، يعتقد أنهم ينتمون لفصائل عراقية مقربة من إيران، هجمات متكررة على السفارة الأمريكية وعلى جنودها ومصالح وجنود التحالف الدولي.



