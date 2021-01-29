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إطلاق صافرات إنذار في مطار بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-01-29T14:43:36+0000
إطلاق صافرات إنذار في مطار بغداد

شفق نيوز/  أفاد مصدر أمني بأن صافرات الإنذار أطلقت يوم الجمعة في مطار بغداد الدولي الذي يضم قاعدة عسكرية يتواجد فيها جنود أمريكيون.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الأمنية المشرفة على مطار بغداد الدولي أطلقت صافرات الإنذار في المطار على سبيل التجربة".

وأضاف أنه "يجري العمل على نصب منظومة جديدة لصافرات الانذار في المطار". 

وهذا ثاني يوم على التوالي يجري فيها إطلاق صافرات الإنذار التجريبي في المطار. كما جرى أمس الخميس إطلاق نار وتشغيل الانذار المبكر كجزء من عمليات تدريب روتينية.

وعلى مدى أشهر طويلة، كان المطار هدفاً لصواريخ كاتيوشا أطلقها مجهولون واستهدفت في الغالب الجنود الأمريكيون في قاعدة فكتوريا العسكرية داخل المطار.

ولم يسجل لغاية الآن أية إصابات بين صفوف الجنود الأمريكيين، بل سقط عشرات القتلى والجرحى المدنيين في محيط المطار على خلفية الهجمات الصاروخية المتكررة.

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