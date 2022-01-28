إطلاق صافرات الإنذار في مركز الدعم الدبلوماسي بمطار بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بإطلاق صافرات الإنذار في مركز الدعم الدبلوماسي داخل مطار بغداد الدولي يوم الجمعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الصافرات أطلقت بغرض الفحص التجريبي في مركز الدعم الدبلوماسي الذي يضم دبلوماسيين وجنوداً أمريكيين وآخرين من دول التحالف الدولي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعرض الجزء المدني من مطار بغداد الدولي إلى قصف صاروخي.

ووفق خلية الإعلام الأمني، فإن الهجوم كان بواسطة 6 صواريخ كاتيوشا سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، مما ادى الى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج.