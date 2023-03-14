إطلاق سراح شقيق نائب في ديالى بعد أيام من اعتقاله

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بديالى، اليوم الأحد، بإطلاق سراح "صباح زيني التميمي" شقيق النائب عن المحافظة صلاح زيني بعد أيام من اعتقاله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان السلطات الأمنية أطلقت، اليوم، سراح مسؤول استخبارات لواء 24 في الحشد الشعبي وشقيق النائب عن ديالى صلاح زيني بعد اعتقاله من قبل الفرقة الخاصة التي دخلت المحافظة قبل أيام عدة.

وأضاف، أن صباح زيني عاد إلى منزله في قضاء المقدادية دون الإفصاح عن تفاصيل اخرى".

والجمعة الفائت، اعتقلت قوات الفرقة الخاصة "النخبة" صباح زيني التميمي من منزله ، وهو قيادي بالحشد وشقيق نائب عن ديالى.

وأثارت عملية الاعتقال ردود أفعال وسجالات واسعة بعد نشر صورة للمعتقل في مواقع التواصل الاجتماعي، أُعتبرت منافية للأعراف.