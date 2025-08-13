إطلاق سراح شابين اعُتقلا بعد رفعهما "العلم الأمريكي" في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في كركوك، يوم الأربعاء، بأن السلطات القضائية أفرجت عن شابين كانا قد أُوقفا على خلفية رفع الأعلام الأمريكية على سيارتهما أثناء تجوالهما في المدينة قبل أيام.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قرار الإفراج جاء بعد استكمال الإجراءات القانونية واستجواب الشابين، دون أن تتضح بعد طبيعة الدوافع وراء الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المحلي".

وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت الشابين في الثامن من الشهر الجاري، عقب تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهرهما وهما يتجولان في شوارع كركوك على متن سيارتين حديثتين تحملان الأعلام الأمريكية.