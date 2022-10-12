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إطلاق خطة أمنية مشددة في العاصمة بغداد من عشرة محاور

Category: أمـن

Date: 2022-10-12T16:59:40+0000
إطلاق خطة أمنية مشددة في العاصمة بغداد من عشرة محاور

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الأربعاء، عن إطلاق خطة أمنية مشددة في العاصمة بغداد، من بعد منتصف الليل، تتضمن حظراً لتجوال ومرور عجلات محددة، مع قطع لطرق وجسور.

وأشار المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، الى "حصول موافقة المراجع العليا على تنفيذ ممارسة امنية يتخللها انتشار القوات الأمنية على الجسور وعدد من الطرق الرئيسية لجانبي الكرخ والرصافة، اضافة الى قطع جزئي لبعض الجسور والطرق الرئيسية تحسبا من وقوع اي طارئ مستقبلا".

واوضح ان "الممارسة سيتم تنفيذها الساعة الثانية عشر ليلا".

وتابع المصدر ان "قائد المقر المتقدم لقيادة عمليات بغداد/ الكرخ نسّب بعدم السماح بحركة تنقل المعدات الثقيلة مختلف انواعها والتك تك والدراجات النارية، والتركيز على مناطق اطلاق النيران غير المباشرة وحركة الطائرات المسيرة والساحات الفارغة والتواجد فيها".

ووجه القائد، بـ"نشر المفارز ونصب الكمائن بشكل سري وعدم السماح بدخول الباصات والمنشآت التي تنقل المتظاهرين ومنع دخولها الى بغداد".

وشدد على منع "دخول الارتال العسكرية غير الحاصلة على حركة من قبل قيادة عمليات بغداد من خلال الطرق الرئيسية والفرعية"، موجهاً بـ"القيام بعمليات تفتيش والقيام باخراج الشفلات والمعدات الثقيلة خارج قواطع المسؤولية".

وأمر أيضا بـ"اجراء جولات تفتيشية على المقابر وعجلات الحمل واللوري والتي تحمل غطاء (جادر) وعدم السماح للعجلات التي تحمل الخيم بالدخول الى بغداد".

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