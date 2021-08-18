طفل يُجهز على والده بسبب "سوء المعاملة" في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، يوم الاربعاء، القبض على حدث يبلغ من العمر 14 عاماً اقدم على قتل والده بسبب "سوء المعاملة" في العاصمة بغداد.

وقال الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد حصول جريمة قتل ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة التهذيب التابع لقيادة شرطة بغداد وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير قسم شرطة الصدر الأولى للتحقيق بالحادث والقاء القبض على المتهم".

وأضافت، "بالفعل بعد ساعتين من البحث والتحري حامت الشكوك حول ابنه الحدث الذي يبلغ من العمر ١٤ عام ولدى تدقيق الادلة ومواجهته بها اعترف صراحة بقيامه بالجريمة وقيامه بقتل والده بسبب سوء معاملة والده له تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".