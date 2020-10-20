طفل يقتل والده وانتحار فتاة شنقا والعثور على جثة بكربلاء وبغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء بمقتل رجل على يد ابنه، وانتحار فتاة بواسطة شنق نفسها بحادثتين متفرقتين شهدتها محافظة كربلاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان المدعو (ك.ح) تولد ٢٠١١ اقدم على قتل والده (ح.ج) تولد ١٩٨٠ بعد اصابته بثلاث اطلاقات نارية اثناء عبثه بالسلاح ضمن منطقة فريحة في كربلاء.

واشار المصدر الى انتحار المدعوة (ن.م) والتي تبلغ من العمر ١٤ عاما باسلوب شنق نفسها بواسطة ربطة رأس مثبتة في سقف الغرفة ضمن منطقة الزبيلية في كربلاء.

وتابع المصدر ان قوة امنية عثرت على جثة رجل عليها اثار تعذيب وطعن سكين فوق سطح منزل مواطن ضمن مدينة الشعلة في بغداد، مبينا ان الجثة رفعت ونقلت الى دائرة الطب العدلي، وفتح ملف تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.