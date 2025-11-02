طفل يقتل شقيقته بذي قار واعتقال قاتل ومسلحين في نينوى وبابل

شفق نيوز- ذي قار/ بابل/ نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، مساء يوم الأحد، بأن طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات أقدم على قتل شقيقته البالغة من العمر 12 عاماً رمياً بالرصاص، فيما ألقت القوات الأمنية بمحافظتي بابل ونينوى على قاتل ومسلحين مطلوبين للقضاء.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل أطلق النار بالخطأ من مسدس كان يعبث به داخل منزلهما بقضاء الدواية شمال شرق مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، ما أسفر عن مقتله شقيقته بالحال".

وأشار إلى "نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وإلى بابل، حيث تمكنت مفارز سيطرة الحمزة الغربي (الباشية) التابعة لقسم شؤون السيطرات، اليوم، من إلقاء القبض على متهم خطير مطلوب وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات العراقي، بتهمة القتل العمد.

وذكر إعلام شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن المتهم هو الجاني نفسه الذي ارتكب قبل نحو 10 أيام جريمة مروّعة داخل مدينة الحمزة الغربي، راح ضحيتها زوجته ووالدها".

وأشار البيان، إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولياً، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل وفقاً لأحكام القانون".

وفي نينوى، قال مصدر أمني آخر، إن القوات الأمنية اعتقلت 7 أشخاص شاركوا في إطلاق نار كثيف خلال مؤتمر انتخابي في قضاء البعّاج غرب المحافظة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الأمن الوطني أصدرت أوامر قبض بحق جميع مطلقي العيارات النارية باستخدام أسلحة متوسطة وخفيفة، فيما جرى توقيف الموقوفين على ذمة التحقيق".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر إطلاق نار كثيف من أسلحة متوسطة وخفيفة خلال حضور أحد المرشحين لفعالية انتخابية في قضاء البعّاج، في مشهد أثار استياءً واسعاً ودعوات لاتخاذ إجراءات رادعة.