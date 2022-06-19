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إصابة استاذ جامعي بطعنات سكاكين في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-06-19T10:25:01+0000
إصابة استاذ جامعي بطعنات سكاكين في ديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الأحد بإصابة استاذ جامعي بطعنات سكاكين بسبب خلاف على منصب جامعي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز "أن مجهولين يستقلون دراجات نارية هاجموا أستاذا في كلية المقداد في قضاء المقدادية وأصابوه بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وبين المصدر أن الخادث وقع في قرية الحساوية الواقعة في أطراف ناحية الوجيهية ٢٥كم شمال شرق بعقوبة.

مقربون من الاستاذ المصاب أكدوا أن أسباب الحادث تعود لخلافات على منصب جامعي دون تأكيد ذلك من مصادر رسمية.

واكد المصدر أن الاستاذ المصاب تقدم بشكوى رسمية ضد المتهمين بالحادث.

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