سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طعنا بالسكاكين.. تعرض محام لمحاولة اغتيال في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-04-12T04:55:30+0000
طعنا بالسكاكين.. تعرض محام لمحاولة اغتيال في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتعرض أحد المحامين لمحاولة اغتيال وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "ثلاثة أشخاص انهالوا ضربا بالسكاكين على المحامي (علي رهيف) احد أعضاء غرفة انتداب الناصرية بمحكمة استئناف ذي قار الاتحادية"، لافتا إلى أن " المحامي بوضع صحي حرج في الوقت الحالي".

وبين المصدر، أن "رهيف تعرض بوقت سابق إلى تهديد بالقتل من قبل الجناة وتقدم بشكوى قضائية ضدهم، لكن دون جدوى".

واوضح المصدر، أن "تفاصيل الحادثة تعود إلى مطالبة رهيف بالانسحاب من إحدى دعاوى القتل في الموكل فيها ضد الخصوم (مرتكبي حادثة الطعن)".

related

فيديو .. اندلاع نزاع عشائري "عنيف" ونجاة زعيم قبلي واصابة إثنين برفقته في محاولة اغتيال جنوبي العراق

Date: 2021-02-25 04:39:17
فيديو .. اندلاع نزاع عشائري "عنيف" ونجاة زعيم قبلي واصابة إثنين برفقته في محاولة اغتيال جنوبي العراق

نجاة استاذ جامعي في ذي قار من محاولة اغتيال

Date: 2021-01-12 11:22:21
نجاة استاذ جامعي في ذي قار من محاولة اغتيال

ذي قار.. 8 جرحى في نزاعات ومحاولة اغتيال

Date: 2021-03-24 08:36:46
ذي قار.. 8 جرحى في نزاعات ومحاولة اغتيال

نجاة قيادي في سرايا الصدر من محاولة اغتيال جنوبي العراق

Date: 2021-01-30 11:26:36
نجاة قيادي في سرايا الصدر من محاولة اغتيال جنوبي العراق

ناشط مدني يتمكن من اعتقال اثنين كانا يحاولان اغتياله في الناصرية

Date: 2021-02-13 18:17:14
ناشط مدني يتمكن من اعتقال اثنين كانا يحاولان اغتياله في الناصرية

تفجير وسطو مسلح يستهدفان منزلين أحدهما لصيرفي جنوبي العراق

Date: 2021-02-16 08:19:10
تفجير وسطو مسلح يستهدفان منزلين أحدهما لصيرفي جنوبي العراق

بعد 17 عاماً.. اعتقال مدان بقتل شيخ عشيرة في ذي قار

Date: 2020-08-21 15:37:46
بعد 17 عاماً.. اعتقال مدان بقتل شيخ عشيرة في ذي قار

محتجون يحرقون منزل جميل الشمري في الديوانية

Date: 2019-12-01 09:25:18
محتجون يحرقون منزل جميل الشمري في الديوانية