طعنا بالسكاكين.. تعرض محام لمحاولة اغتيال في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتعرض أحد المحامين لمحاولة اغتيال وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "ثلاثة أشخاص انهالوا ضربا بالسكاكين على المحامي (علي رهيف) احد أعضاء غرفة انتداب الناصرية بمحكمة استئناف ذي قار الاتحادية"، لافتا إلى أن " المحامي بوضع صحي حرج في الوقت الحالي".

وبين المصدر، أن "رهيف تعرض بوقت سابق إلى تهديد بالقتل من قبل الجناة وتقدم بشكوى قضائية ضدهم، لكن دون جدوى".

واوضح المصدر، أن "تفاصيل الحادثة تعود إلى مطالبة رهيف بالانسحاب من إحدى دعاوى القتل في الموكل فيها ضد الخصوم (مرتكبي حادثة الطعن)".