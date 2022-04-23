سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طريق زراعي يفجر نزاعاً عشائرياً في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-04-23T05:48:10+0000
طريق زراعي يفجر نزاعاً عشائرياً في ذي قار

 شفق نيوز / اندلع شجار مسلح في ذي قار، يوم السبت، رغم خطة فرض القانون التي تقوم بها قوات الأمن العراقية في مناطق شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " شجاراً مسلحا اندلع في ساعة متقدمة من ليل امس، بقضاء سيد دخيل شرق مدينة الناصرية، بين أفراد من عشيرتي (السادة آل خلف والجبيشات)، باستخدام الأسلحة النارية".

وأرجع المصدر، سبب اندلاع الشجار إلى "خلاف على طريق زراعي بين الطرفين"، دون تسجيل اي اصابات بشرية بالحادث، إذ فرضت السلطات الأمنية بالقضاء سيطرتها على منطقة الحادث .

يأتي ذلك في وقت، تخوض فيه قوات الأمن العراقية، عملية لفرض القانون وإنهاء النزاعات العشائرية في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، وذلك بعد مقتل ضابط رفيع في استخبارات عمليات سومر جراء هذه النزاعات.

related

ضحيتان لنزاع عشائري جنوبي العراق

Date: 2022-01-24 18:31:37
ضحيتان لنزاع عشائري جنوبي العراق

ليلة دامية في ذي قار: معركة بالسيوف والسكاكين

Date: 2021-08-25 19:04:15
ليلة دامية في ذي قار: معركة بالسيوف والسكاكين

ذي قار.. تعرض منزل نائب لاستهداف بصاروخ قاذفة نتيجة نزاع عشائري

Date: 2021-03-19 05:26:53
ذي قار.. تعرض منزل نائب لاستهداف بصاروخ قاذفة نتيجة نزاع عشائري

مقتل وإصابة 7 أشخاص في نزاع "طاحن" بذي قار

Date: 2021-10-18 16:40:16
مقتل وإصابة 7 أشخاص في نزاع "طاحن" بذي قار

سقوط جريحين بنزاع عشائري طاحن جنوبي العراق

Date: 2022-01-02 08:40:31
سقوط جريحين بنزاع عشائري طاحن جنوبي العراق

ذي قار.. نزاع عشائري طاحن بـ"الهاونات" بعد انهيار هدنة

Date: 2021-07-06 19:13:27
ذي قار.. نزاع عشائري طاحن بـ"الهاونات" بعد انهيار هدنة

في ذي قار.. مصرع طفل بطلق نار واعتقال عنصر امني بتهمة "الإرهاب"

Date: 2021-09-22 17:28:49
في ذي قار.. مصرع طفل بطلق نار واعتقال عنصر امني بتهمة "الإرهاب"

في ذي قار.. "بيرغ العشيرة" يشعل نزاعاً عشائرياً ويوقف قطاراً للمسافرين

Date: 2021-06-12 10:42:52
في ذي قار.. "بيرغ العشيرة" يشعل نزاعاً عشائرياً ويوقف قطاراً للمسافرين