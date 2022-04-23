طريق زراعي يفجر نزاعاً عشائرياً في ذي قار

شفق نيوز / اندلع شجار مسلح في ذي قار، يوم السبت، رغم خطة فرض القانون التي تقوم بها قوات الأمن العراقية في مناطق شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " شجاراً مسلحا اندلع في ساعة متقدمة من ليل امس، بقضاء سيد دخيل شرق مدينة الناصرية، بين أفراد من عشيرتي (السادة آل خلف والجبيشات)، باستخدام الأسلحة النارية".

وأرجع المصدر، سبب اندلاع الشجار إلى "خلاف على طريق زراعي بين الطرفين"، دون تسجيل اي اصابات بشرية بالحادث، إذ فرضت السلطات الأمنية بالقضاء سيطرتها على منطقة الحادث .

يأتي ذلك في وقت، تخوض فيه قوات الأمن العراقية، عملية لفرض القانون وإنهاء النزاعات العشائرية في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، وذلك بعد مقتل ضابط رفيع في استخبارات عمليات سومر جراء هذه النزاعات.