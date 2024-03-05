"طريق ترابي" يتسبب بشجار مسلح أوقع قتيلين في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة 3 أشخاص جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "خلافا اندلع بسبب طريق ترابي في منطقة الشديد بناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة واستخدمت فيه الاسلحة المتوسطة".

وبين المصدر، ان " الشجار أدى لمقتل شخص واحد وإصابة 2 آخرين بجروح بليغة"، لافتا إلى ان "بين المتشاجرين شقيقان، قتل واحد منهما وأصيب الآخر".

واضاف المصدر، ان" قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، والمصابين للمشفى لغرض تلقي العلاج".