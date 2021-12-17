"طريق الموت" يواصل حصد الأرواح.. مصرع وإصابة شخصين بحادث بين كركوك وبغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور كركوك، يوم الجمعة، عن مصرع وإصابة شخصين بحادث سير قرب ناحية تازة على طريق كركوك / بغداد المسمى بـ"طريق الموت".

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادثاً مرورياً وقع في حدود الساعة (٤:١٥) مساءً بين ثلاث مركبات، الأولى نوع فورد أسود اللون خصوصي تحمل لوحات بغداد المرقمة (٨٩٣٤٤ر) والثانية نوع رينو حمل ابيض اللون تحمل لوحات السليمانية المرقمة (٤٠٧٤٤) والثالثة أيضاً رينو حمل أبيض اللون تحمل لوحات سليمانية المرقمة(٤٠٦٠٠)".

ولفت الى أن "أسباب الحادث هي ان المركبة الثانية والثالثة كانتا متوقفتين على الطريق (الكتف الترابي) واحدة قرب الأخرى في وضع مائل وذلك لتزويد البطارية بالشحن عن طريق (جطل) علماً ان نصف المركبة الثانية المتوقفة من جهة الخلف داخلة في نهر الطريق بمسافة متر عن الكتف الترابي وعند وصول المركبة الاولى والذي كان يسلك السايد الأيمن اصطدم بالمركبة الثانية وبعد ذلك انقلب على المركبة وعليه يعتبر مقصراً بنسبة ٧٥% وذلك للسرعة الشديدة وعدم الانتباه وتقع نسبة تقصير ٢٥% على المركبة الثانية وذلك لعدم وضع علامات تحذيرية عند الوقوف على الكتب الترابي نتيجة نقص شروط متانة وأمان في المركبة مما أدى الى وفاة السائق وإصابة شخص كان معه".

ودعت المديرية سائقي المركبات الى "التأني في القيادة خصوصاً على الطرق الخارجية تحسباً لأي طارئ مفاجئ".

ويطلق على طريق بغداد كركوك "طريق الموت" لكثرة حوادثه المرورية المميتة وتهالكه والزخم المروري الذي يشهده.