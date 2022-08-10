"طريق الموت" ينهي حياة شخصين في طوزخورماتو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمصرع مدنيين اثنين على طريق بغداد - كركوك الذي يعرف باسم "طريق الموت" قرب قضاء طوزخورماتو.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اثنين من المدنيين لقيا مصرعهما بانقلاب عجلة تقلهما على طريق بغداد - كركوك قرب قضاء طوزخرماتو شرقي صلاح الدين".

وأضاف، أن "جثتي الضحيتين تم نقلهما الى الطب العدلي، فيما أخلي المصابين الى المستشفى"، مشيرا الى "فتح تحقيق مروري بالحادث".

ويطلق على طريق بغداد - كركوك "طريق الموت" لكثرة حوادثه المميتة.

وتشهد محافظات عدة تصاعدا بالحوادث المرورية بسبب إهمال قواعد السلامة المرورية أو سوء منظومة الطرق أو فوضى الإجراءات المرورية.