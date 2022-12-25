"طريق الموت" يفتك بأسرة ضابط عراقي

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الأحد، بمصرع واصابة 4 افراد من أسرة واحدة بحادث سير مروع على طريق بغداد - كركوك والذي بات يعرف بـ"طريق الموت".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن ضابطاً في الشرطة أصيب بجروح بليغة وتوفيت زوجته وابنه وابنته بتصادم عجلة تقلهم نوع "جكسارة" مع شاحنة "تريلة" على طريق بغداد - كركوك قرب ناحية العظيم بسبب الضباب والسير عكس الاتجاه "رونك سايد".

واضاف، ان "سيارات الاسعاف والدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث ونقلت جثث الضحايا الى الطب العدلي والمصاب الى المستشفى".

ويشهد طريق بغداد - كركوك حوادث يومية أغلبها مميتة ما جعلها يتصدر الحوادث المرورية ويطلق عليه "طريق الموت" بسبب اهماله وغياب أعمال التأهيل والصيانة اللازمة لاستيعاب الحركة المرورية.