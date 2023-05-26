"طريق الموت" يفتك بعائلة كركوكية في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الجمعة، بمصرع واصابة 4 مدنيين جميعهم من عائلة واحدة بحادث سير شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً وزوجته مع ابنهم لقوا مصرعهم واصيب طفل رابع بجروح بليغة بتصادم مركبتين على طريق بغداد - كركوك قرب ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة، والذي بات يعرف بطريق الموت".

وبين ان "العائلة التي تعرضت للحادث من سكان محافظة كركوك -حي الواسطي وكانت بطريقها الى كركوك".

واضاف، ان "مفارز الاسعاف والدفاع المدني نقلت الضحايا الى الطب العدلي والطفل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية".

وتشهد ديالى واغلب المحافظات حوادث مرورية يومية لاسباب عدة ابرزها اهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشاكل الفنية في الطرق.