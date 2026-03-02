طائرة ومسيرة تستهدف مقراً للحشد الشعبي جنوبي كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، مساء اليوم الاثنين، بتعرض مقر تابع إلى اللواء 16 ضمن تشكيلات الحشد الشعبي لاستهداف بطائرة مسيّرة دون تسجيل إصابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم وقع في منطقة بين قصبة البشير وناحية تازة خورماتو، على بعد نحو 30 كم جنوبي كركوك"، مبيناً أن "الاستهداف لم يسفر عن أية إصابات بشرية تُذكر، واقتصرت على أضرار مادية محدودة".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت موقع الحادث، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الاستهداف والجهة التي تقف وراءه"، دون صدور بيان رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تعرض نقطة تابعة للحشد الشعبي/ اللواء (45) إلى قصف جوي بضربتين في منطقة عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة، في حين أكدت هيئة الحشد الشعبي، أن الاستهداف أسفر عن سقوط أربعة قتلى وإحدى عشر ومصاباً.

وكذلك أعلنت هيئة الحشد الشعبي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن مقتل منتسب وإصابة آخر، بضربة جوية استهدفت قضاء جرف الصخر في محافظة بابل.