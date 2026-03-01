طائرة مسيّرة تستهدف نقطة للحشد الشعبي شمال الموصل دون إصابات

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن طائرة مسيّرة صغيرة ألقت قنبلة على نقطة تابعة للواء 50 التابع للحشد الشعبي، على الطريق العام لبلدة باتمايا ضمن قضاء تلكيف شمال مدينة الموصل.

ويتبع لواء 50 إلى زعيم "فصيل بابليون" ريان الكلداني، ويشغل مواقع في قضاء تلكيف شمال الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار ألحق أضراراً مادية بكارافان داخل الموقع المستهدف، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأضاف أن الطائرة سقطت في محيط المنطقة عقب تنفيذ الهجوم، مشيراً إلى أن القوات الأمنية باشرت بإجراءات التفتيش والتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.