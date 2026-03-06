طائرة مسيّرة انتحارية تستهدف مقراً للحشد الشعبي شمالي الموصل (صور)

شفق نيوز - نينوى

أفاد مصدر أمني مسؤول في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، بتعرض مقر تابع للحشد الشعبي إلى قصف "مجهول" بطائرة مسيّرة انتحارية في قضاء تلكيف شمالي مدينة الموصل مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت بعد ظهر اليوم مقراً تابعاً للواء 50 في الحشد الشعبي داخل قرية باطنايا التابعة لقضاء تلكيف شمالي الموصل.

وأضاف المصدر أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، فيما خلف أضراراً مادية في الموقع المستهدف.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية المختصة باشرت بمتابعة الحادث وإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابساته.

وتنشر وكالة شفق نيوز صورا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حجم الأضرار التي تعرض له المقر: