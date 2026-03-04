طائرة مسيرة تهاجم قاعدة فكتوريا داخل مطار بغداد الدولي

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، أن طائرة مسيّرة استهدفت قاعدة فكتوريا داخل مطار بغداد الدولي بطائرة مسيرة دون تسجيل إصابات تُذكر.

وليل الأحد- الاثنين تمكنت منظومات الدفاع الجوي في قاعدة فكتوريا، المعروفة أيضاً بمركز الدعم اللوجستي الأمريكي قرب مطار بغداد الدولي، من التصدي لطائرة مسيرة وإسقاطها قبل اقترابها من محيط القاعدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد والمنطقة توتراً أمنياً متصاعداً وتكراراً لمحاولات استهداف مواقع عسكرية بطائرات مسيرة، بالتزامن مع تطورات الحرب الإقليمية التي تفجرت السبت عقب عملية أميركية إسرائيلية داخل إيران، وما تبعها من ردود إيرانية وانخراط فصائل عراقية في التصعيد.

وبلغت حدة التصعيد مستوى غير مسبوق بعد إعلان رسمي بمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على الداخل العراقي.

وكانت فصائل عراقية شيعية قد تبنت في بيانات عشرات الهجمات قالت إنها نفذتها ضد قواعد أميركية داخل العراق والمنطقة.