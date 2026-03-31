طائرة مسيرة تستهدف محيط مقر الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، باستهداف جديد طال كقر الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيرة سقطت في محيط مقر الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد، دون تسجيل إصابات بشرية أو خسائر مادية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة استهدافات يومية تطال مقر الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد الدولي، بدأت منذ الأسبوع الأول لاندلاع التصعيد العسكري بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.