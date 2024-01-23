طائرتان مسيرتان تستهدفان "عين الاسد" غربي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة "عين الاسد" العسكرية غربي العراق.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الدفاعات الجوية في قاعدة عين الأسد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف محيط القاعدة دون اصابات تذكر.

ولاحقا ، أكد المصدر اسقاط طائرة مسيرة ثانية دون إصابات.

والسبت الماضي، تعرضت قاعدة عين الأسد "التي تستضيف قوات أميركية بالعراق"، للقصف مما تسبب بحصول إصابات طفيفة في صفوف أميركيين، وفقاً لمسؤول في البنتاغون.

في حين أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، وقوع اضرار واصابات بين القوات العراقية نتيجة استهداف قاعدة عين الأسد الجوية.

وأحصت واشنطن حتى الآن أكثر من 100 هجوم ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

ورداً على تلك الهجمات، شنّت واشنطن عدة ضربات في العراق على مسلحين في فصائل متحالفة مع إيران.

وتعترض الفصائل الحليفة لإيران على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حماس، والتي اندلعت بهجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوبي إسرائيل في 7 أكتوبر.

ويوجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أميركي، بينما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن لمنع عودة تنظيم داعش.