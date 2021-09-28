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طائرة مجهولة تقصف منطقة حدودية بين العراق وسوريا

Category: أمـن

Date: 2021-09-28T04:34:15+0000
طائرة مجهولة تقصف منطقة حدودية بين العراق وسوريا

شفق نيوز/ أفاد "المرصد السوري" لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مجهولة قصفت المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.

وقال المرصد إن أصوات انفجارات سمعت، فجر اليوم، عند الحدود السورية العراقية قرب البوكمال، نتيجة قصف من طائرة مجهولة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأضاف أن ذلك يأتي بالتزامن مع قصف مدينة الميادين حيث دوت انفجارات عنيفة في منطقة المزارع قرب مدينة الميادين في ريف دير الزور، نتيجة قصف من طائرة مجهولة الهوية على مواقع في منطقة غرب الفرات قال إنها إيرانية.

وأشار "المرصد السوري" إلى أنه وثق في منتصف شهر سبتمبر/ ايلول مقتل 3 أشخاص من "الحشد الشعبي" العراقي جراء استهداف جوي على الحدود السورية العراقية، مشيراً إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وأوضح أن الطائرات المسيرة التي استهدفت آليات وشاحنات عناصر الحشد الشعبي بريف البوكمال لا تزال مجهولة الهوية، وسط نفي واشنطن أن تكون طائراتها نفذت الضربات.

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