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طائرة مجهولة تقصف قوة موالية للعمّاليين في سنجار

Category: أمـن

Date: 2022-08-29T15:39:20+0000
طائرة مجهولة تقصف قوة موالية للعمّاليين في سنجار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن طائرات مجهولة قصفت سيارة تابعة لقوات حماية سنجار الموالية لحزب العمال الكوردستاني، في قضاء سنجار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الطائرة استهدف السيارة في منطقة بهرافا الواقعة شمال غرب ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار".

وأضاف المصدر، أن "القصف أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر قوات حماية سنجار".

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت طائرة مسيرة يعتقد أنها تركية، منزلاً "يتواجد فيه عناصر بحزب العمال" داخل مخيم في قضاء مخمور يضم المئات من العائلات الكوردية التي نزحت من تركيا منذ سنوات طويلة.

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