طائرة مجهولة تطلق النار على قوة للجيش العراقي شرق الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بتعرض قوة من الجيش العراقي إلى إطلاق نار من مروحية مجهولة أثناء تحركها لتنفيذ واجب أمني في قضاء الحمدانية شرقي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عجلات تابعة لإحدى وحدات الفرقة السادسة عشرة في الجيش العراقي كانت متجهة لتنفيذ كمائن أمنية ضمن قاطع مسؤوليتها قرب قرية طبرق زيارة التابعة لناحية برطلة في قضاء الحمدانية شرقي نينوى.

وأضاف المصدر، أن القوة تعرضت أثناء تحركها إلى إطلاق نار من مروحية مجهولة، مبيناً أن عناصر القوة ردوا على مصدر النيران وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.

وأشار المصدر، إلى أن الحادث لم يسفر وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة ملابسات الحادث.