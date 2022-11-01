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طائرة تركية مسيرة تقصف مقراً عمالياً في سنجار

Category: أمـن

Date: 2022-11-01T16:14:38+0000
طائرة تركية مسيرة تقصف مقراً عمالياً في سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة تركية مسيرة قصفت مقراً لحزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة في مدينة سنجار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الهجوم استهدف موقعا  للحزب العمالي في منطقة قنديل شمال مدينة سنجار، دون أية تفاصيل أو معلومات عن الخسائر الناجمة عن القصف.

على الصعيد، قال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن عناصر حزب العمال الكوردستاني قاموا بحفر عدد كبير من الأنفاق في المنطقة المستهدفة .

والجمعة الماضي، استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي عجلة تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في منطقة (سكينيا) التابعة لناحية (گرعوزير) في قضاء سنجار، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين من عناصر الحزب.

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