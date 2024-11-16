طائرات f16 العراقية توجه ضربة لخلية إرهابية في وادي زغيتون (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، توجيه ضربة جوية لخلية إرهابية في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعملية نوعية اختصاصية جاءت بناءً على معلومات دقيقة من أبطال الميدان في مديرية الاستخبارات العسكرية التي سخرت إمكانياتها الفنية والبشرية، بالتنسيق والمتابعة المكثفة مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، وعلى مدار يومين متواصلين، تم رصد مفرزة إرهابية مكونة من (4) عناصر في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

وتابع البيان ، "وفقا لهذه المعلومات الدقيقة وبالساعة 1850 من اليوم السبت، انقض صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F_16 على المضافة التي كانت بداخلها هذه المفرزة الإرهابية، وبضربة جوية دقيقة وناجحة تم تحويل المضافة الى ركام فوق رؤوس الإرهابيين".